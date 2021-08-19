"تحرير الشام" تعتقل تركيًا بعد مداهمة منزله في إدلب

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جى بي سي نيوز :- شهدت قرية "الحمامية" بريف إدلب الغربي، اشتباكات متقطعة يوم أمس الخميس، إثر مداهمة الجهاز الأمني التابع لـ"هيئة تحرير الشام" منزل أحد القادة الأجانب (تركي الجنسية).

وقالت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام" : إن دورية أمنية مؤلفة من 3 سيارة إحداها من نوع "بيك آب" مزود برشاش متوسط، داهمت عصر أمس الخميس، منزل قيادي (تركي الجنسية) ينضوي ضمن تنظيم "حراس الدين" المتشدد في قرية "الحمامة" القريبة من مدينة "جسر الشغور" غرب محافظة إدلب، شمال غرب سوريا.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين عناصر الهيئة من جهة، والقيادي في تنظيم "حراس الدين" من جهة أخرى، استمرت قرابة النصف ساعة، انتهت بتسليم القيادي التركي نفسه إلى أمنية الهيئة بعد محاصرة المنزل بشكلٍ كامل.

وكانت "تحرير الشام" قد اعتقلت خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 60 قائداً بينهم قادة من الصفين الأول والثاني في تنظيم "حراس الدين" المتشدد، وعلى رأسهم "شقران الأردني" الرجل الثاني في التنظيم بعد "أبو همام الأردني" زعيم التنظيم، الذي لا زالت الهيئة تبحث عنه بُغية اعتقاله.

المصدر : زمان الوصل