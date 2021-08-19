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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع بمكة

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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع بمكة مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع بمكة

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع بمكة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مروري بمكة المكرمة؛ وبالتحديد على طريق الزلال الرابط بين الجموم وبحرة بمنطقة مكة المكرمة.

وتبين التفاصيل أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، تلقت مساء اليوم بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في الزلال الطريق المؤدي من الجموم إلى بحرة وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع.

وعند وصول أول فرقة تبين وجود ثلاث حالات وفاة وثلاث إصابات؛ اثنتان متوسطتا الخطورة، والثالثة خطرة.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.
الهلال الأحمر حادث مروري حادث مروع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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