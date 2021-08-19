أخبار عاجلة

"بايدن" يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين الـ13 المقتولين في أفغانستان -
"الموارد البشرية" و"سدايا" يوقعان اتفاقيات لتعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي -
إعمار اليمن يدعم انطلاق المرحلة الأولى من تمويل حاضنة سيدات الأعمال بمأرب -
إعلام: غارة جوية تقتل أربعة أطفال في العاصمة الأفغانية -
«أبعث الأمل في الشباب العربي».. محمد رمضان يرد على منحه الدكتوراه المثيرة للجدل -
حميد أحداد يعطل إنضمام الكرتي للزمالك -
البدلة الحمراء تعود خلال أيام 5 La Casa de papel نهاية أعظم عملية سطو على الشاشة تقترب -
نجوم الغناء الشباب يواصلون تألقهم فى مهرجان «القلعة للموسيقى والغناء» -
استشاري يكشف سبب الشعور بالألم في الجانب الأيمن من الجسم -
8 لاعبين خارج قائمة الأهلي للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«وقائع كثيرة لفتيات وصلت المحاكم».. دار الإفتاء توضح سبب إنشاء حسابها على تيك توك

Print
«وقائع كثيرة لفتيات وصلت المحاكم».. دار الإفتاء توضح سبب إنشاء حسابها على تيك توك «وقائع كثيرة لفتيات وصلت المحاكم».. دار الإفتاء توضح سبب إنشاء حسابها على تيك توك

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دار الإفتاء المصرية أن الهدف من إنشاء حساب لها على تطبيق «TikTok» مواجهة الفكر المبتذل مثلما تواجه التطرف والفكر الإرهابي المتشدد.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها مساء الخميس على صفحتها على «فيس بوك»: «زي ما في فكر متطرف (إرهابي) ولازم نواجهه فكريًا ونحاربه ونصححه وننشر الفكر الصحيح الوسطي المعتدل في فكر مبتذل ولازم نواجهه ونصححه وننشر الفكر الوسطي الصحيح».

وأوضحت: دار الإفتاء أنشأت حساب على TikTok عشان مواجهة الفكر المبتذل، فالتطبيق عليه حاجات كثيرة مبتذلة وكان في سابقا دعوات كثيرة لمقاطعة التطبيق وحظره من البلاد ولكن الدعوات دى لم تؤت ثمارها بل انتشر التطبيق أكثر ودا بعد تغيير اسمه لأنه كان سابقا له مسميات أخرى».

وأشارت دار الإفتاء إلى أن «هناك وقائع كثيرة لفتيات مصريات وصلت إلى المحاكم .. فهل الحل من المؤسسات والأفراد إنهم يعملوا مقاطعة!! ولا يدخلوا هذا التطبيق بحيث يكون في منتج كويس موجود». وقالت الدار: «لو كل المؤسسات والأفراد دخلوا وعملوا محتوى هادف وكويس بالتالي دى هتكون الحرب الصحيحة على الفكر المبتذل ووقتها الشباب والفتيات الموجودين على التيك توك هيكون أمامهم الطريقين ويختاروا، ودا أفضل من ترك الساحة للفكر المبتذل فقط، ودي دعوة لتكثيف المحتوى الجيد من الأفراد ومن المؤسسات».


وأضافت: ودار الإفتاء خاضت التجربة كأول مؤسسة تنشئ حساب على التيك توك وياريت الكل يحذوا حذوها هي مش دعوة للدخول في التطبيق كمشترك عادي ولكنها دعوه لإنشاء محتوى معتدل يحارب المحتوى المبتذل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عمار حمدي يُعلن عودته للأهلي

عمار حمدي يُعلن عودته للأهلي

برشلونة يتجنب المفاجآت بفوز مثير على خيتافي

برشلونة يتجنب المفاجآت بفوز مثير على خيتافي

العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير)

العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير)

لتمكين الصم والبكم.. استحداث وظيفة «مترجم لغة إشارة» فى منتجعات البحر الأحمر

لتمكين الصم والبكم.. استحداث وظيفة «مترجم لغة إشارة» فى منتجعات البحر الأحمر