«وقائع كثيرة لفتيات وصلت المحاكم».. دار الإفتاء توضح سبب إنشاء حسابها على تيك توك

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قالت دار الإفتاء المصرية أن الهدف من إنشاء حساب لها على تطبيق «TikTok» مواجهة الفكر المبتذل مثلما تواجه التطرف والفكر الإرهابي المتشدد.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها مساء الخميس على صفحتها على «فيس بوك»: «زي ما في فكر متطرف (إرهابي) ولازم نواجهه فكريًا ونحاربه ونصححه وننشر الفكر الصحيح الوسطي المعتدل في فكر مبتذل ولازم نواجهه ونصححه وننشر الفكر الوسطي الصحيح».

وأوضحت: دار الإفتاء أنشأت حساب على TikTok عشان مواجهة الفكر المبتذل، فالتطبيق عليه حاجات كثيرة مبتذلة وكان في سابقا دعوات كثيرة لمقاطعة التطبيق وحظره من البلاد ولكن الدعوات دى لم تؤت ثمارها بل انتشر التطبيق أكثر ودا بعد تغيير اسمه لأنه كان سابقا له مسميات أخرى».

وأشارت دار الإفتاء إلى أن «هناك وقائع كثيرة لفتيات مصريات وصلت إلى المحاكم .. فهل الحل من المؤسسات والأفراد إنهم يعملوا مقاطعة!! ولا يدخلوا هذا التطبيق بحيث يكون في منتج كويس موجود». وقالت الدار: «لو كل المؤسسات والأفراد دخلوا وعملوا محتوى هادف وكويس بالتالي دى هتكون الحرب الصحيحة على الفكر المبتذل ووقتها الشباب والفتيات الموجودين على التيك توك هيكون أمامهم الطريقين ويختاروا، ودا أفضل من ترك الساحة للفكر المبتذل فقط، ودي دعوة لتكثيف المحتوى الجيد من الأفراد ومن المؤسسات».



وأضافت: ودار الإفتاء خاضت التجربة كأول مؤسسة تنشئ حساب على التيك توك وياريت الكل يحذوا حذوها هي مش دعوة للدخول في التطبيق كمشترك عادي ولكنها دعوه لإنشاء محتوى معتدل يحارب المحتوى المبتذل.