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مصطفى بكري : هذه أسباب سقوط أفغانستان في قبضة طالبان

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مصطفى بكري : هذه أسباب سقوط أفغانستان في قبضة طالبان مصطفى بكري : هذه أسباب سقوط أفغانستان في قبضة طالبان

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كشف الإعلامي مصطفى بكري أسباب سيطرة قوات حركة طالبان على مقاليد الأمور في أفغانستان بكل سهولة، مشيرًا إلى أن أمريكا حينما دخلت أفغانستان تحت شعارات رنانة، لم تجد بديلا يمكن أن يحل محل طالبان.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على صدى البلد، أن الأفغانية كانت بعيدة عن الشعب الأفعاني، كما أن الفساد والصراعات على المناصب، وانحصار الدولة داخل العاصمة كابول، خلق حالة من اليأس والإحباط، مهدت لدخول طالبان جميع المناطق بكل سهولة، موضحا أن رئيس الدولة هرب والجيش غير العقائدي تراخى.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت اتفاقا مع حركة طالبان بخروج قواتها من الأراضي الأفغانية دون قتال، ما سهل من مهمة الحركة، وأعطى لها الضوء الأخضر للاستمرار بالتقدم.

المصرى اليوم

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