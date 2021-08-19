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مصطفى بكري : «لا تزايد عليّ.. كنت معارضا ودخلت السجن دفاعا عن رأيي»

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مصطفى بكري : «لا تزايد عليّ.. كنت معارضا ودخلت السجن دفاعا عن رأيي» مصطفى بكري : «لا تزايد عليّ.. كنت معارضا ودخلت السجن دفاعا عن رأيي»

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تخطت الأحداث التي كانت ستجرها إلى سيناريوهات قاسية، بفضل الجيش المصري الوطني والقيادة السياسية التي راهن الشعب عليها وكسب الرهان، مضيفا «كنت معارضا ودخلت السجن دفاعا عن رأيي، لذا لا تزايد عليّ».

وأضاف مصطفى بكري أن الدولة لديها تحديات لكنها رغم ذلك لم تفقد الأمل وتواصل التقدم والبناء، مشيرًا إلى أن التشكيك في المؤسسات ليس له داع، أما مقاومة الفساد سواء من الصحافة أو المواطنين أمر جائز وطبيعي من أجل استقرار المجتمع.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامجه في قناة صدى البلد، أن الجمهورية الجديدة لديها سعة صدر، وتتقبل جميع الأراء، مضيفا «هناك مواد في الدستور بحاجة إلى التعديل، لتحقيق التطوير الذي يريده الرئيس ».

وأردف مصطفى بكري ينبغي على النخبة الشعبية التكاتف من أجل دعم الدولة، مضيفا: «كلما نرى ما يحدث في الخارج نكرر حكاية مؤسسات الدولة المصرية التي توحدت لتحقيق الأمن والاستقرار، وحماية مقدرات الشعب».

المصرى اليوم

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