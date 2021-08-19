تعليق جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد شائعة انفصالها عن أحمد العوضي

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رد الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على شائعة انفصال الأخيرة عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بسب عدم سفره معها إلى سويسرا حيث تستكمل رحلتها العلاجية في جنيف.

وكتب«وائل»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا قائلا: «نوع من أنواع الاستفزاز عشان أرد على أي هري بيتقال.. وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شوية».

وتابع: «أنا ما عنديش علم بالكلام ده وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها أو جوزها أو دون.. وياريت كفاية أخبار مش عن لساني ونسيبها تاخد فترة تكملة علاجها على خير».

شقيق ياسمين عبد العزيز

كان العوضي، علق أمس، على حساب لأحد الإعلاميين، روج لانفصاله عن ياسمين، حيث كتب: «والنبي بطل هبد الله يرضي عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد».

وتابع: «اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته واللي انت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك.. فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كده.. ولو انت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط».