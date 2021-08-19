أخبار عاجلة

"بايدن" يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين الـ13 المقتولين في أفغانستان -
"الموارد البشرية" و"سدايا" يوقعان اتفاقيات لتعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي -
إعمار اليمن يدعم انطلاق المرحلة الأولى من تمويل حاضنة سيدات الأعمال بمأرب -
إعلام: غارة جوية تقتل أربعة أطفال في العاصمة الأفغانية -
«أبعث الأمل في الشباب العربي».. محمد رمضان يرد على منحه الدكتوراه المثيرة للجدل -
حميد أحداد يعطل إنضمام الكرتي للزمالك -
البدلة الحمراء تعود خلال أيام 5 La Casa de papel نهاية أعظم عملية سطو على الشاشة تقترب -
نجوم الغناء الشباب يواصلون تألقهم فى مهرجان «القلعة للموسيقى والغناء» -
استشاري يكشف سبب الشعور بالألم في الجانب الأيمن من الجسم -
8 لاعبين خارج قائمة الأهلي للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزبيدي" يدشن مشروعات تقنية وإبداعية بمجمع الصحة النفسية بجدة

Print
ضمن المشروعات المستهدفة والمعتمدة.. وسيتم تعميمها على بقية المستشفيات

دشن الدكتور حسين الزبيدي المساعد بالشؤون الصحية للتميز المؤسسي مجموعة من المشروعات الإبداعية التقنية في مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة تمثلت في المشروعات التقنية المنفذة من قِبل فريق التطوير الإلكتروني، والتي تعد من ضمن المشروعات المستهدفة والمعتمدة من الوزارة والتي سيتم تعميمها على بقية المستشفيات.

وجاء نظام بادر كأول وأحد المشروعات ذي الأهمية العالية التي تهدف إلى الاستجابة الفورية لعدم الرضا من قِبل المستفيدين ومن ثم العمل على احتوائها وتحسينها في حينها، بينما يستهدف المشروع الثاني المتمثل في المركز الترفيهي العديد من مقاطع الفيديو والألعاب الإلكترونية والمقالات التخصصية والتأهيلية التي يتم استعراضها واستخدامها عن طريق المجمع المفتوحة لخدمة العملاء.

ويستهدف المشروع الثالث الشاشات الذكية الإلكترونية عبر شاشة الطوارئ التي تساعد في سهولة الحصول على الخدمات الصحية في وقت وجيز من قِبل العملاء .

وشدد "الزبيدي" على أن التطور التقني والتكنولوجي الذي تنتهجه صحة جدة يمثل نقلة نوعية مميزة في تحسين البيئة العملية والمهنية مما يُسهم في تقديم الخدمة العلاجية للمستفيدين بالشكل المناسب.

وثمنت إدارة المجمع بدورها هذه الزيارة من الشؤون الصحية التي تساعد وتحفز منسوبي المجمع على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمراجعين والمستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"لتبقى" تحذر: شبكة تحميل المركبة من الأعلى تزيد استهلاك الوقود

"لتبقى" تحذر: شبكة تحميل المركبة من الأعلى تزيد استهلاك الوقود

«بدأت بالكتابة بقدمي ثم أسناني».. قصة كفاح مذيع من ذوي الهمم أصبح رئيسا لشبكة القرآن الكريم

«بدأت بالكتابة بقدمي ثم أسناني».. قصة كفاح مذيع من ذوي الهمم أصبح رئيسا لشبكة القرآن الكريم

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا