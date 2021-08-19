إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة دجلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، قائمة لاعبيه ،استعدادا للقاء وادى دجلة، المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الــ32 من بطولة الدورى الممتاز.

القائمة شهدت الاستمرار في ضم اللاعبين الشباب المميزين في إطار سياسة الجهاز الفنى لمنح الفرصة للجميع من أجل تجهيزهم استعدادا للموسم الجديد.

القائمة ضمت كل من ..

حارس مرمى ..محمد صبحى ،محمد مجدى، عبدالرحمن صلاح

خط الدفاع.. باهر المحمدى، مروان الصحراوى، محمد هاشم، حسين السيد، محمد نصر، مصطفى الزنارى، محمد إيهاب .

خط الوسط.. عماد حمدى، محمد حسن ،عمر الوحش ،أحمد مصطفى، أحمد مدبولى، محمد الشامى، محمد عادل، مصطفى فارس، بابل، محمد بيومى، محمد الضرف، محمود دونجا، محمد سليمان، محمد عبدالسميع، محمد صادق، زياد طارق .

خط الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، مروان شوقى، شيلونجو.