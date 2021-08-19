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لعودة آمنة للمدارس.. "الصحة" تدعو الطلاب بالالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي

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أكدت أن التحورات التي تطرأ على كورونا قد تُصيب الأطفال ويجب حمايتهم باللقاح

لعودة آمنة للمدارس..

لعودة آمنة للمدارس، نشرت وزارة الصحة الاحترازات الوقائية للطلاب والطالبات من أجل حماية أنفسهم والآخرين من خطر العدوى بفيروس كورونا.

وتحت وسم ‏ ‫#صحتي_في_مدرستي، أوصت وزارة الصحة الطلاب بالالتزام بارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة طوال الوقت وعند الوجود داخل الفصول والقاعات وخارجها.

ودعت الوزارة إلى اتباع آداب العطاس والسعال باستخدام المرفق عن طريق ثني الذراع واستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن.

وحثت الوزارة الطلاب على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات داخل القاعات والفصول وخارجها، ونصحت بغسل الأيدي أو تطهيرها بالجل الكحولي إذا لم يتوفر والصابون مع تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

وأكدت وزارة الصحة في تغريدة من حسابها بتويتر أن "التحورات التي تطرأ حاليًا على ، قد تُصيب الأطفال؛ وتتسبب في معاناتهم، لذلك اللقاح ضرورة لحمايتهم بإذن الله من مضاعفات الفيروس والحفاظ على صحتهم".

لعودة آمنة للمدارس..

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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