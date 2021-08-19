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تصدر تحذيرا ملاحيا في إشارة إلى الاستعدادات لإطلاق صاروخ

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كوريا الشمالية تصدر تحذيرا ملاحيا في إشارة إلى الاستعدادات لإطلاق صاروخ تصدر تحذيرا ملاحيا في إشارة إلى الاستعدادات لإطلاق صاروخ

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أعلنت عن منطقة لحظر إبحار السفن قبالة البحر الشرقي اليوم الخميس، مما قد يشير إلى أن لديها خططا لإطلاق صواريخ وسط التدريبات العسكرية الجارية بين سيئول وواشنطن.

وتم إصدار التحذير الملاحي لفترة زمنية تمتد من الأحد إلى يوم الاثنين للمناطق الشمالية الشرقية في البحر الشرقي، وفقا للمصادر العسكرية.

وعادة ما يتم إصدار مثل هذا التحذير قبل إطلاق الصواريخ أو إجراء اختبارات الأسلحة الأخرى لتحذير السفن للابتعاد عن المناطق المعينة التي يتوقع أن تتأثر بالإطلاق.

ولكن لم تحدث أي عمليات إطلاق صواريخ باليستية بالفعل أو إطلاق للمدفعية خلال هذه الفترة وفقا للمسؤولين في هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وتوقع الكثيرون أن تقوم كوريا الشمالية بأعمال استفزازية للاحتجاج على التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقد ظلت كوريا الشمالية تنتقد تلك التدريبات وتصفها بأنها بروفة للغزو.

وانتقدت بيونغ يانغ في الأسبوع الماضي سيئول وواشنطن للمضي قدما في التدريبات، محذرة لهما من أزمة أمنية خطيرة.

ولم يتضح ما إذا كان لدى كوريا الشمالية خطة لإجراء اختبار أسلحة لكنها ألغت ذلك لأسباب فنية، أم إنها أصدرت التحذير الملاحي كجزء من «استراتيجية الخداع». وإذا كان قد تم التخطيط بالفعل لاختبار أسلحة، فيمكن لكوريا الشمالية المضي قدمًا بها قبل انتهاء التدريبات العسكرية في الجنوب في 26 أغسطس.

المصرى اليوم

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