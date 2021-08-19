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طالبان تستولي على أسلحة وطائرات أمريكية

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طالبان تستولي على أسلحة وطائرات أمريكية طالبان تستولي على أسلحة وطائرات أمريكية

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تظهر تسجلات مصورة عناصر من حركة «طالبان» (المحظورة في ) أثناء تقدمهم وهم يتفقدون صفوفًا طويلة من المركبات ويفتحون صناديق ممتلئة بأسلحة نارية جديدة ومعدات اتصال وحتى طائرات عسكرية مسيرة.

كانت وزارة الدفاع الأفغانية نشرت قبل شهر صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لسبع طائرات هليكوبتر جديدة وصلت لكابول من الولايات المتحدة.

وبعد عدة أيام، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مقر وزارته «سيستمرون في تلقي مثل هذا الدعم بوتيرة مستقرة من الآن فصاعدًا»، وفقًا لما ذكرته «رويترز».

لكن حركة طالبان سيطرت بعد ذلك على أغلب أنحاء البلاد وعلى أي أسلحة وعتاد تركتها القوات الأفغانية في أثناء فرارها.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه لـ«رويترز» إن «كل ما لم يتم تدميره أصبح الآن في يد طالبان».

المصرى اليوم

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