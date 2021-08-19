تمهيدي الدوري الأوروبي | جالاتا سراي يتعادل مع «ريندرز» الدنماركي

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تعادل فريق جالاتا سراي التركي مع مضيفه ريندرز الدنماركي بنتيجة 1-1 في إطار الدور التمهيدي الأخير لبطولة الدوري الأوروبي.

ظهر الفريق التركي بشكل جيد خلال أحداث الشوط الأول ونجح في تنظيم عدد من الهجمات المنظمة وهو ما أسفر عن هدف رائع من تسديدة قوية للاعب أكتوركوغلو بعد تمريرة من اللاعب الدولي المصري مصطفى محمد.

حاول أصحاب الأرض العودة إلى اللقاء وتسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني وسط تراجع من جالاتا سراي، وتمكن اللاعب فريدريك لاويبنورج من معادلة النتيجة في الدقيقة 57، وشارك مصطفى محمد في اللقاء كاملًا.