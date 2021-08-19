أخبار عاجلة

"بايدن" يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين الـ13 المقتولين في أفغانستان -
"الموارد البشرية" و"سدايا" يوقعان اتفاقيات لتعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي -
إعمار اليمن يدعم انطلاق المرحلة الأولى من تمويل حاضنة سيدات الأعمال بمأرب -
إعلام: غارة جوية تقتل أربعة أطفال في العاصمة الأفغانية -
«أبعث الأمل في الشباب العربي».. محمد رمضان يرد على منحه الدكتوراه المثيرة للجدل -
حميد أحداد يعطل إنضمام الكرتي للزمالك -
البدلة الحمراء تعود خلال أيام 5 La Casa de papel نهاية أعظم عملية سطو على الشاشة تقترب -
نجوم الغناء الشباب يواصلون تألقهم فى مهرجان «القلعة للموسيقى والغناء» -
استشاري يكشف سبب الشعور بالألم في الجانب الأيمن من الجسم -
8 لاعبين خارج قائمة الأهلي للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تمهيدي الدوري الأوروبي | جالاتا سراي يتعادل مع «ريندرز» الدنماركي

Print
تمهيدي الدوري الأوروبي | جالاتا سراي يتعادل مع «ريندرز» الدنماركي تمهيدي الدوري الأوروبي | جالاتا سراي يتعادل مع «ريندرز» الدنماركي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل فريق جالاتا سراي التركي مع مضيفه ريندرز الدنماركي بنتيجة 1-1 في إطار الدور التمهيدي الأخير لبطولة الدوري الأوروبي.

ظهر الفريق التركي بشكل جيد خلال أحداث الشوط الأول ونجح في تنظيم عدد من الهجمات المنظمة وهو ما أسفر عن هدف رائع من تسديدة قوية للاعب أكتوركوغلو بعد تمريرة من اللاعب الدولي المصري مصطفى محمد.

حاول أصحاب الأرض العودة إلى اللقاء وتسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني وسط تراجع من جالاتا سراي، وتمكن اللاعب فريدريك لاويبنورج من معادلة النتيجة في الدقيقة 57، وشارك مصطفى محمد في اللقاء كاملًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعلام: غارة جوية تقتل أربعة أطفال في العاصمة الأفغانية

إعلام: غارة جوية تقتل أربعة أطفال في العاصمة الأفغانية

«أبعث الأمل في الشباب العربي».. محمد رمضان يرد على منحه الدكتوراه المثيرة للجدل

«أبعث الأمل في الشباب العربي».. محمد رمضان يرد على منحه الدكتوراه المثيرة للجدل

حميد أحداد يعطل إنضمام الكرتي للزمالك

حميد أحداد يعطل إنضمام الكرتي للزمالك

البدلة الحمراء تعود خلال أيام 5 La Casa de papel نهاية أعظم عملية سطو على الشاشة تقترب

البدلة الحمراء تعود خلال أيام 5 La Casa de papel نهاية أعظم عملية سطو على الشاشة تقترب