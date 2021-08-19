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رئيس تونس: لا أحد يتدخل بقراراتي ولا أقبل أن أكون رهينة لإرادة شخص

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رئيس تونس: لا أحد يتدخل بقراراتي ولا أقبل أن أكون رهينة لإرادة شخص رئيس تونس: لا أحد يتدخل بقراراتي ولا أقبل أن أكون رهينة لإرادة شخص

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قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه «لا أحد يتدخل بقراراتي ولا أقبل أن أكون رهينة لإرادة شخص».

وأكد أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن تركيبة الجديدة خلال لقائه وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سهام البوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وقال رئيس الدولة في ذات اللقاء:'' كيف يمكن ان يكون الانقلاب بناء على الدستور وعلى الدستور ذاته ... أيهما أفضل غياب الدولة أو غياب الحكومة لمدة قصيرة حتى تعود الأوضاع كما يتمناها الشعب التونسي «.

وأكد أن اجتماعه اليوم مع الوزيرين أنفي الذكر دليل على إستمرارية الدولة، مشددا التأكيد أن الدولة مستمرة ومرافقها العمومية مستمرة وهناك وطنييون يعملون بجد داخل الإدارة بجسم الدولة التونسية.

وتابع القول:«هم يريدون أن يغيبوا الدولة وتبقى الحكومة أو حفنة من الاشخاص تنهب الشعب التونسي ولا مجال لهؤولاء في المستقبل».

المصرى اليوم

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