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تقرير مخابرات: طالبان بدأت في اعتقال أفغان مدرجين على قوائم سوداء

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تقرير مخابرات: طالبان بدأت في اعتقال أفغان مدرجين على قوائم سوداء تقرير مخابرات: طالبان بدأت في اعتقال أفغان مدرجين على قوائم سوداء

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ذكرت مجموعة معنية بجمع المعلومات المخابراتية في النرويج أن حركة طالبان بدأت في اعتقال أفغان أسماؤهم مدرجة على قوائم سوداء تضم من تعتقد الحركة أنهم عملوا في أدوار رئيسية مع الإدارة الأفغانية السابقة أو مع القوات التي قادتها الولايات المتحدة ودعمت تلك .

وقال التقرير الصادر عن المركز النرويجي للتحليلات العالمية واطلعت عليه رويترز إن طالبان تطارد أفرادًا لهم صلات بالإدارة الأفغانية السابقة التي سقطت يوم الأحد عندما سيطرت الحركة على العاصمة كابول.

وأضاف التقرير الصادر بتاريخ أمس الأربعاء «طالبان تكثف عمليات الملاحقة لكل الأفراد والمتعاونين مع النظام السابق وإذا لم تنجح في العثور عليهم تستهدف أسرهم

وتعتقل أفرادا منها وتعاقبهم وفقا لتفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية».

وأشار التقرير إلى أن المعرضين للخطر بشكل خاص هم «الأفراد في مواقع مركزية في الجيش والشرطة ووحدات التحقيق».

وقال المركز، وهو مؤسسة غير ربحية تقوم بتقييمات استخباراتية مستقلة، إن التقرير بشأن الوضع الأفغاني تم إرساله لوكالات وأفراد في الأمم المتحدة.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة ردًّا على طلب للتعليق «هذا ليس تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة لكنه من المركز النرويجي للتحليلات العالمية».

ولم يرد المتحدث باسم طالبان حتى الآن على طلب للتعليق على التقرير.

المصرى اليوم

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