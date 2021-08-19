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حفل تامر حسني بالساحل حصريا على شاشة المحور

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حفل تامر حسني بالساحل حصريا على شاشة المحور حفل تامر حسني بالساحل حصريا على شاشة المحور

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تعاقدت قناة المحور ووكيلها الإعلاني على تسجيل وإذاعة حفل غنائي لنجم الجيل تامر حسني على المسرح الروماني بالساحل الشمالي، عبر شاشة المحور، كما ستقوم القناة بتصوير وإنتاج الحفل تلفزيونيًا.

وأجرى النجم تامر حسني بروفات مكثفة مع فرقته الغنائية استعدادًا للأغنيات التي من المقرر أن يشدو بها الليلة أثناء الحفل الجماهيري.

ونشر تامر حسني على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام من تحضيرات الحفل، وكتب عليها قائلا :«من تحضيرات الحفل الجماهيري الثاني لي بالساحل الشمالى، الحفل اللي بفتتح فيه للمرة الثانية المسرح المصري الروماني العظيم بمارينا بعد توقف سنوات وأتمنى استمرار المسرح وإقامة العديد من الحفلات عليه لإنه حقيقي هو مسرح عظيم».

وسبق أن افتتح تامر حسنى أولى حفلات الصيف بالعلمين، وسط استعراض مسرحي وبحضور جماهيري مكثف، وإبهار مسرحي من حيث ديكورات المسرح وإضاءته وحجمه واستعراضاته وسط إشادة من النقاد والجماهير.

المصرى اليوم

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