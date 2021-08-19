استشاري صحة نفسية: «أفشل مقولة ممكن تتقال إحنا مكملين عشان العيال»

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قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن العنف الزوجي قد يؤدي إلى ضياع مستقبل الطرفين حال قيام أحد الأطراف بقتل الآخر خطأ، معقبًا: «الأطفال هتضرر نفسيًا جدًا، وأفشل مقولة ممكن تتقال إحنا مكملين مع بعض عشان العيال».



وتابع «هاني»، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن استمرار الحياة الزوجية يجب أن يكون من أجل الحب بين الشريكين، وليس تربية الأطفال، مشيرًا إلى أن العنف كارثي ويؤدي إلى ممارسة عنف مضاد، ونهايته كارثية في أغلب الأحوال.

وأضاف أن نجاح العلاقة الزوجية ليس مبنيًّا على الحب أو الزواج التقليدي، فهناك الكثير من الحالات التي تزوجت بشكل تقليدي، ونجح الزواج بشكل كبير، وهناك أشخاص تزوجوا عن حب وفشلت العلاقة بينهم بشكل سريع.