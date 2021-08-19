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اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون أطرافاً لم يحددها بالاسم اليوم الخميس بالسعي لتعطيل تشكيل حكومة جديدة ودفع البلاد نحو الفوضى.

كان عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي قد عبرا في وقت سابق هذا الأسبوع عن التفاؤل بإمكانية تشكيل الحكومة قريباً، سعياً لإخراج البلاد من أزمتها المالية المستمرة منذ عامين، غير أنه يبدو أن احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك قد تبدد.

وقالت الرئاسة في بيان نقلاً عن عون إن رئيس الجمهورية "قدّم ويقدّم لدولة الرئيس ميقاتي كلّ التسهيلات اللازمة من دون التوقّف عند حقيبة او اسم، طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكاً منه لعمل عدّة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على أخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقاً لغاياتها السياسيّة".

وذكر البيان أن عون يتعاون مع ميقاتي، لكن رئيس الوزراء المكلف يواجه مطالب متزايدة من آخرين بشأن مناصب في الحكومة الجديدة بهدف دفع ميقاتي إلى الاعتذار، وهي نتيجة قال عون إنه لا يريدها.

وقال ميقاتي لاحقاً في بيان نقله تلفزيون الجديد إنه سيواصل جهوده لتشكيل حكومة.