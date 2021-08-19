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فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بني سويف 72 ساعة بدءًا من السبت

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فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بني سويف 72 ساعة بدءًا من السبت فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بني سويف 72 ساعة بدءًا من السبت

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف،وذلك على مدار 3 أيام (السبت، الأحد، الإثنين :21 و22 و23 أغسطس الجاري)، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، ما يتطلب فصل الخدمة عن بعض المناطق والأحياء التي تعتمد على التغذية الكهربائية الواردة من تلك المغذيات
وبحسب بيان القطاع..سيتم فصل التيار«يوم السبت»عن مناطق (البنوك، عمر أفندي، السكة الحديد، استراحة النيابة، برج الحرمين، السنترال)، و«يوم الأحد»عن (عبدالسلام عارف، استراحة ضباط الشرطة ،مساكن الشرطة، جزء من الأباصيري وترعة البوصة)، و«يوم الاثنين»عن مناطق(شارع إسلام بالجزيرة بمقبل ،بنك الإسلامي،مستشفى الجزيرة)وذلك بداية من الساعة 6 صباحاً حتى 8 صباحا على مدار الأيام الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُبين عاليه.

ويتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

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