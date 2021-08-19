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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة

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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، لواء دكتور مهندس علاء ناجى أبوالعلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قها للأغذية المحفوظة، بديوان عام المحافظة، لبحث التعاون المثمر بين المحافظة والشركة .

وبحسب بيان، الخميس، رحّب «محافظ بورسعيد» برئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الغذائية، مؤكدا على دعمه لكافة أشكال التعاون مع الشركة والتى تعد كبرى الشركات في مجال الأغذية المحفوظة .

من جانبه، وجه «رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة» الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدا على أن بورسعيد تشهد طفرة تنموية كبرى خلال الفترة الحالية، تحت راية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد وبجهود الأجهزة التنفيذية المتواصلة .

يذكر أن شركة قها للأغذية المحفوظة هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كما تعد أولى الشركات التي أنشئت بمصر في مجال التعليب حيث أنشئت عام 1940 وبدأت بمصنع واحد في مدينة قها محافظة القليوبية، وأسهمت شركة قها في دور مهم وفعال في توفير الأغذية المحفوظة للقوات المسلحة أثناء حربي الاستنزاف وحرب أكتوبر وأصبحت الشركة عام 1991 خاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.

المصرى اليوم

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