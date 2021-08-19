حملات تموينيه مكثفة في دسوق

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نظم مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتحسين الخدمات والمرافق ،ومكافحه الحشرات الطائرة، وإحلال وتجديد50عمود وحملات تموينية ورقابية على الاسواق، ،تنفيذا لتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وبحسب بيان، الخميس، أشرف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار حملة لمكافحة الحشرات الطائرة، بالتعاون مع وحدة الملاريا بدسوق ومناطق مساكن الري ومساكن المرور، المطافي الجديدة، أمام مدرسة زويل دوران فوه والمحكمة وش الإستاد ومركز الأرياف تقسيم رجب وموقف الأرياف وتابع أعمال إحلال وتجديد 50 عمود ،وتحميل الفرد الخامس للإنارة العامة بدلا من المتهالكة بطريق الصوامع شباس الملح .

وتابع السيد عبدالستار ،رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة النظافة بالقرى بمشاركة 5 سيارات ،حمولة 5 طن وجرار زراعي ولوردين ،وتم رفع 40طن بأماكن سعد قاسم الجمعية الزراعية شارع المدارس ومركز الشباب وطريق جسر النيل ومدخل قرية كفر ابراهيم وطريق الجسر وأماكن التجمعات بالقرى .

وأشرف رئيس مركز ومدينة دسوق ،بالتنسيق مع مديرية التموين بكفر الشيخ ،وتموين بندر دسوق والصحة، والطب البيطري ،والرقابة التموينية، على حملات تموينية للتفتيش على المخابز والمحلات والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة والمصانع ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق، وتمكنت الحملة من تحرير 40 محضراً متنوعاً، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ،ولحوم مذبوحة خارج المجازر، وعدم إعلان عدد من المحال عن الاسعار، ولحوم منتهية غير صالحة للاستخدام الأدمي، وتحرير عدد من المحاضر لمخابز لنقص وزن الخبز.