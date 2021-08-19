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أجرى الكشف الطبي على 615 مريضا، بالقافلة الطبية التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحه وبنك الشفاء المصري ،قافلة المبادرة الرئاسية«نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار» بمدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

وشملت القافلة الكشف والعلاج والنظارات داخل بالمجان و، وستجرى عمليات المياه البيضاء وحقن العين بالمستشفى العسكري بكفر الشيخ مجانا، وسيتم استئناف عمل القافلة في التاسعة صباحا الغد الجمعة .

وأثنى اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، على أعمال القافلة التي شهدت توافد كبير من أهالي مدينة الرياض ،مناشداً المرض بالتوجه لمقر القافلة صباح الغد، لتلقي الخدمات الطبية، وما تقدمه القافلة من خدمات مجانية .

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض ،توافد المواطنين على أعمال الحملة ،والتي تم الإعلان عنها مسبقا، وتم التسجيل بصورة الرقم القومي للكبار، وصورة شهادة الميلاد للأطفال، ورقم هاتف الحالة أو ولي الأمر إذا كان طفلًا.