قافلة طبية بقرية بيلا للتوعية بأضرار الختان

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أجرى الكشف الطبي على 100 سيدة بالوحدة الصحية بقرية حاذق التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ،بالقافلة الطبية والتوعوية، بالتعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ومديرية الصحة بالمحافظة، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وشهدت القافلة الطبية توافد عدد من السيدات والفتيات، لتلقي الخدمات الطبية «قياس الضغط والسكر ،والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتم عقدت ندوات تثقيفية لهن لبيان خطورة ختان الإناث ،والعقوبات التي تم إقرارها بحضور الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ،وعدد من عضوات فرع المجلس القومي للمرأة وأحد مشايخ وزارة الأوقاف ،لبيان رأي الدين.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ،إن فرع المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ نظم بالتعاون مع مديرية الصحة قوافل توعوية بقرية حاذق التابعة لمركز بيلا، وهبه الكيلاني، محامية مكتب الشكاوى ،وشاهندا كمال ،منسق القافلة، ومحمد عبدالستار، رئيس قرية حاذق ،وسامية عنتر ،مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،والشيخ السيد على سالم بمديرية الأوقاف، والدكتورة ناجا عاطف ،مدير ادارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة.

وأضافت شاكر،تم طرح وتناول العديد من القضايا كان أبرزها قضية ختان الإناث والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا ،بالإضافة للإشارة إلى الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ للسيدات، ودور المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والخدمات المتعددة التي يقدمها للسيدات بالمحافظة ،وتطرقت أيضا لقضية ختان الاناث وخطورتها على الفتيات، لكونها جريمة في حق المرأة لما ينتج عنه من اضرار جسديه ونفسيه واجتماعيه.

وأضافت هبة الكيلاني محامية مكتب الشكاوى، أنها تناولت العقوبات القانونية للختان والتي يتم توقيعها على مرتكب عملية الختان أو من طالب بها أو حرض عليها، وعرضت مدد الحبس للحالات المختلفة، كما تحدثت عن نشاط مكتب الشكاوى والخدمات التي يقدمها للمرأة.

وتناولت الدكتورة ناجا عاطف ،مدير ادارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة أهمية وضرورة تلقى لقاح كورونا وتم تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى البعض ،مؤكدة أن اللقاح آمن تماما وليس له آثار سلبية، كما وضحت الأثار النفسية على الطفلة من جراء ختان الإناث.