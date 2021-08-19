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ورشة لتعليم الخط العربي بجامعة كفر الشيخ

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ورشة لتعليم الخط العربي بجامعة كفر الشيخ ورشة لتعليم الخط العربي بجامعة كفر الشيخ

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نظمت ادارة النشاط الفني والثقافي بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، ورشة «تعليم الخط العربي» ضمن النشاط الصيفي 2021.

كما نظمت ادارة الأسر والاتحادات الطلابية بالادارة العامة لرعاية الشباب تدريب عن «أهمية المشاركة‏ الطلابية في الأنشطة بالجامعات المصرية» لطلاب الجامعة.
يأتي ذلك بحسب بيان، الخميس، في اطار السعي الدائم والمستمر في تطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات.

وتهدف ورشة «تعليم الخط العربي إلى تعلم أشكال الحروف لأي نوع خط يختار دراسته، بالإضافة إلى أنواع من الخطوط» النسخ، الرقعة، الفارسي، الديواني، الكوفي «.

كما هدف تدريب أهمية المشاركة‏ الطلابية في الأنشطة بالجامعات المصرية لتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية كافة حيث تعد الجناح الثانى لبناء شخصية الطالب الجامعى والمكمل لقاعات الدرس الأكاديمي، وتحفيز الطلاب على المشاركة المتميزة في الأنشطة التي تنظمه الجامعة والمنافسة مع الجامعات المصرية سواء ثقافية أو فنية أو رياضية.

المصرى اليوم

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