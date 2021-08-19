ضبط 10 أطنان ملح وجبن رومي وغلق مصنع منتجات ألبان في الشرقية

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة كفر صقر، رافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومدير الإدارة الصحية بكفر صقر ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع لمنتجات الألبان يعمل بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط 10 أطنان ملح، و160 كجم جبنه رومي، و40 كجم شورتنج لسوء التخزين، وتم سحب 3 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضرين جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.