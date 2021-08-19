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سقط من طائرة أمريكية.. مقتل لاعب كرة قدم أفغاني في مطار كابول ()

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سقط من طائرة أمريكية.. مقتل لاعب كرة قدم أفغاني في مطار كابول (فيديو) سقط من طائرة أمريكية.. مقتل لاعب كرة قدم أفغاني في مطار كابول ()

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قالت تقارير إخبارية عالمية أن لاعب كرة قدم أفغاني مراهق قضى، إثر سقوطه من طائرة أمريكية كانت تغادر مطار كابول.

ونشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية تقريرا، أكدت فيه أن لاعب الأفغاني، زكي أنواري، توفي إثر سقوطة من طائرة أمريكية في كابل.

​وأوضحت أن اللاعب ذو الـ19 عاما، حاول التشبث بمعدات الهبوط في طائرة الإجلاء الأمريكية، وعثر عليه ميتا تحت أحد عجلات الطائرة.

ولفتت إلى أنه تم اكتشاف أشلاء أنواري في بئر عجلة الطائرة الأمريكية من طراز «سي-17»، بعد وصولها إلى قطر يوم الاثنين الماضي.

ورصدت الصحيفة آخر منشور للاعب الأفغاني على «فيسبوك»، والذي كان يقول فيه: «أنت من ترسم حياتك، لا تعطي فرشاة الطلاء لأي شخص آخر».

وأشارت إلى أن أقران ومدربي أنواري أعربوا عن حزنهم ووصفوا خسارة اللاعب بأنها لا توصف، خاصة وأنه كان أحد الشباب المحبوبين لكل أصدقائه وزملائه في الملاعب.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، ​أعلنت القوات الجوية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أنها تحقق في ملابسات العثور على أشلاء بشرية داخل تجويف عجلة واحدة من طائراتها من طراز «سي 17 إس»، التي انطلقت من كابل عقب سيطرة حركة طالبان عليها.

وقالت القوات الجوية في بيان إن الطائرة التي هبطت في مطار كابل يوم الأحد الماضي، كانت محاطة بمئات المدنيين الأفغان، بحسب «رويترز».

وأضاف البيان: «في ضوء الوضع الأمني المتدهور في محيط الطائرة، قرر الطاقم مغادرة المطار في أسرع وقت ممكن».

​وفي وقت سابق، انشرت وسائل إعلام محلية أفغانية مقطعا مصورا يظهر سقوط ثلاثة أشخاص أفغان من على عجلات طائرة، تعلقوا بها في مطار كابل، بعد إقلاعها.

ونقلت وكالة «آسواكا» الأفغانية، عن سكان محليين قولهم إن ثلاثة أشخاص كانوا يمسكون في عجلات طائرة قبل أن يسقطوا فوق المنازل بعد إقلاعها.

​وأظهرت صور وفيديوهات جموع غفيرة من الأفغان في مطار كابل، الاثنين الماضي، يحاولون الفرار بعد سيطرة حركة «طالبان» (المحظورة في ) على العاصمة والاستيلاء على الحكم.

المصرى اليوم

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