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سلطنة عُمان تتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا «تفاصيل»

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سلطنة عُمان تتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا «تفاصيل» سلطنة عُمان تتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا «تفاصيل»

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قرّرت اللجنة العليا العُمانية المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار المُستجد، إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداءً من مساء بعد غد السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

كما قررت اللجنة العُمانية، اليوم «الخميس»، اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022م، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.

وقررت اللجنة أيضاً اتخاذ قرارين على أن يبدأ سريان العمل بهما في ١ سبتمبر المقبل، وهما: اعتماد مبدأ التطعيم شرطاً للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.

والقرار الآخر هو: اشتراطاً لدخول عُمان من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى، والخضوع لفحص البلمرة PCR لفيروس كورونا قبل أو عند الوصول إلى السلطنة، والالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن لمن تأكد إصابته بالمرض.

المصرى اليوم

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