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القيعي يهاجم حسني عبد ربه: يعني أيه أولاد العم؟ ..

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القيعي يهاجم حسني عبد ربه: يعني أيه أولاد العم؟ ..فيديو القيعي يهاجم حسني عبد ربه: يعني أيه أولاد العم؟ ..

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جددت الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» نشر مقاطع من برنامج ملك وكتابة الذي يقدمه عدلي القيعي رفقة إبراهيم المنيسي.

وأظهر المقطع هجومًا من القيعي تجاه حسني عبد ربه بعد حديثه التلفزيوني الذي أكد خلاله على صعوبة تقديم الدراويش أداء جيد امام «أولاد العم» بسبب حالة الإرهاق التي يعاني منها الفريق عقب مواجهة الأهلي.

وقال عدلي القيعي «مش فاهم يقصد أيه باولاد العم يعني؟ بيقول كده للي حاطط الجدول؟» مضيفاً «هل حسني مستنكر ان يلعب بعد 48 ساعة وسفر مثلما يحدث مع الأهلي؟».

المصرى اليوم

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