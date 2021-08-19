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أردوغان: تركيا لن تكون «مخزن المهاجرين في أوروبا» بعد اضطرابات أفغانستان

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أردوغان: تركيا لن تكون «مخزن المهاجرين في أوروبا» بعد اضطرابات أفغانستان أردوغان: تركيا لن تكون «مخزن المهاجرين في أوروبا» بعد اضطرابات أفغانستان

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حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية اليوم الخميس على تحمل المسؤولية إزاء المهاجرين القادمين من أفغانستان، قائلا إن تركيا لا تقبل بأن تصبح «مخزن المهاجرين في أوروبا» بعد الاضطرابات التي تعصف بأفغانستان في أعقاب سيطرة طالبان على الحكم.

ومنذ دخول طالبان إلى كابول في مطلع الأسبوع ينكشف الستار عن مشاهد فوضوية مع سعي آلاف الأفغان المذعورين للمغادرة خوفا من العودة إلى التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية الذي كانت تفرضه طالبان في حكمها السابق الذي انتهى قبل 20 عاما.

كان آلاف الأفغان عبروا الحدود ووصلوا إلى تركيا في الأسابيع الأخيرة عندما كان مقاتلو طالبان يجتاحون البلاد في طريقهم إلى كابول.

وفي تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن على أوروبا أن تتحمل مسؤولية الأفغان الهاربين، مضيفا أن أنقرة اتخذت إجراءات على حدودها مع إيران وهي ممر رئيسي لهجرة الأفغان عبر تركيا.

في الوقت نفسه، أكد أردوغان أن تركيا يمكن أن تدخل في محادثات مع الجديدة التي ستشكلها طالبان لمناقشة «البرامج المشتركة بيننا».

المصرى اليوم

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