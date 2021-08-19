أزمة مشتعلة بين «بيريز» و«أنشيلوتى» بسبب «رونالدو»

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أثارت رغبة الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، فى عودة البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى، أزمة بين المدرب المخضرم وفلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجى.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن بيريز لا يرغب فى التعاقد مع رونالدو مرة أخرى بسبب مواقف سابقة مع اللاعب عندما كان فى صفوف الملكى ويرفض عودته نهائيًا، حيث يصر على ضم الفرنسى كيليان مبابى، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى.

وفى مقابلة مع البرنامج الإسبانى الشهير (El Chiringuito) كشف الصحفى إيدو أجيرى عن مطلب أنشيلوتى بعودة رونالدو هذا الصيف.

ويتمتع الصحفى إيدو أجيرى بعلاقة طيبة جدًا وصداقة مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو منذ كان لاعبًا فى ريال مدريد، ويتابع أخباره بشكل دائم وهو مقرب منه ومن محيطه. وبحسب الصحفى، فإن المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى يريد كريستيانو رونالدو فى ريال مدريد، وقد تحدث مع محيط اللاعب، والعلاقة بينهما جيدة وودية، وهو ما دفعه للمطالبة بعودته هذا الصيف.

وأكد الصحفى أن غرفة ملابس ريال مدريد تدعم كارلو أنشيلوتى فى مسعاه وتحب أيضًا عودة النجم البرتغالى مجددًا. كما أن كريستيانو رونالدو يحب ريال مدريد وله علاقات وذكريات طيبة مع كارلو أنشيلوتى ويرغب فى العودة. وقال الصحفى الإسبانى إن التعاقد مع كريستيانو رونالدو مجددًا سيملأ ملعب سانتياجو بيرنابيو أثناء تقديمه كما حدث فى صيف 2009.

وقال الصحفى جوسيب بيدربول، مقدم برنامج (El Chiringuito)، إن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مازال يضع النجم الفرنسى كليان مبابى هدفه الأول هذا الصيف، وأن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هو الخطة البديلة فى حال الفشل فى التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان.

ويثير مصير كريستيانو رونالدو فى يوفنتوس الشكوك منذ عودة المدرب الإيطالى ماسيميليانو أليجرى لتدريب الفريق، حيث إن العلاقة بينهما غير جيدة، وسبق أن ربطته مصادر إعلامية بالرحيل هذا الصيف نحو باريس سان جيرمان أو العودة لريال مدريد.

وكشفت صحيفة «كوريلو ديل سبورت» الإيطالية أن النجم البرتغالى معروض على مانشستر سيتى، وقد سافر خورخى مينديز، وكيل أعماله، لإنجلترا للتفاوض حول رحيله للنادى الإنجليزى.

ويرغب يوفنتوس فى التخلص من راتب كريستيانو رونالدو الكبير، حيث يكلف الفريق سنويًا 62 مليون يورو شاملة الضرائب.

كما أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسى يفكر فى التعاقد معه مجانًا صيف 2022 بعد نهاية عقده كبديل لرحيل النجم الفرنسى كليان مبابى نحو ريال مدريد ويحلم بجمعه برفقة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى والبرازيلى نيمار فى فريق واحد.