أخبار عاجلة

جدة : عمالة تدير مسلخ دواجن في منزل شعبي -
أهالي قرية طفل المحلة يرقصون على الطبل والمزمار في احتفالات هستيرية -
أبوظبي تحدث «القائمة الخضراء» للمسافرين إليها -
عقد ندوة لعرض مستجدات البرتوكول الجديد للتعامل مع حالات فيروس كورونا بكفر الشيخ -
«الأوقاف»: 5 مليارات جنيه موارد ذاتية في 3 سنوات و360 مليونًا في صكوك الأضاحي -
تعرف على قواعد التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامه في القليوبية -
علامة فارقة في استراتيجية أوروبا.. 70% من البالغين تلقوا جرعات كاملة ضد كورونا -
السيناريست زينب عزيز رئيسآ للمركز القومي للسينما -
اليوم.. بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة.. تعرف على المراحل وموعد وإعلان النتائج -
وزير الأوقاف يشارك في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البنتاغون": لا نستطيع مساعدة الراغبين في الوصول لمطار كابل ونركز على التأمين

Print
"البنتاغون": لا نستطيع مساعدة الراغبين في الوصول لمطار كابل ونركز على التأمين "البنتاغون": لا نستطيع مساعدة الراغبين في الوصول لمطار كابل ونركز على التأمين
"أوستن" ليس لديّ القدرة حاليًا على توسيع نطاق العمليات داخل العاصمة الأفغانية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، إن قوات بلاده لا تستطيع حاليًا مساعدة من يريدون الوصول لمطار كابل لإجلائهم من هناك لأنها تركز جهودها على تأمين المطار ذاته، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح أوستن للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون): "سنقوم بكل ما في وسعنا لمواصلة محاولات تهدئة الصراع وتأمين سبل عبور لهم للوصول للمطار. ليس لديّ القدرة حاليًا على الخروج وتوسيع نطاق العمليات الحالية إلى داخل كابل".

وقالت دبلوماسية أمريكية بارزة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتوقع من طالبان السماح للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بالرحيل بأمان، في أعقاب تقارير تفيد بأن الحركة التي تسيطر الآن على البلاد تمنع المواطنين من الوصول إلى المطار.

وقال أوستن إن بلاده ليست راضية عن عدد من يتم إجلاؤهم حاليًا، وأضاف: "من الواضح أننا لم نقترب حتى من الهدف الذي نريده فيما يتعلق بعدد من يخرجون".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ناقشا سبل تسريع وتيرة عمليات الإجلاء للأمريكيين واللاجئين مع فريق الأمن القومي، الأربعاء.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن القوات الأمريكية التي تؤمّن عمليات الإجلاء من مطار كابل أطلقت بعض الأعيرة النارية في الهواء خلال الليل في مسعى للسيطرة على الحشود، لكن ليست هناك مؤشرات على سقوط ضحايا أو وقوع إصابات بسبب ذلك.

وقال أوستن إن هناك نحو 4500 جندي أمريكي في العاصمة الأفغانية حاليًا، لكن "ليست هناك أي عمليات عدائية مع طالبان، وخطوط التواصل مع قادة الحركة لا تزال مفتوحة".

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي في الإفادة الصحفية ذاتها وهو يقف بجوار أوستن، إن تقارير المخابرات لم تشر إلى أن والقوات الأفغانية ستنهار خلال 11 يومًا فحسب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حركة «طالبان»: تم إنجاز المشاورات بشأن الحكومة الأفغانية الجديدة

حركة «طالبان»: تم إنجاز المشاورات بشأن الحكومة الأفغانية الجديدة

الحكومة اليمنية ‏تحذر من ارتكاب الحوثي جرائم نهب واستيلاء على الأموال العامة والخاصة

الحكومة اليمنية ‏تحذر من ارتكاب الحوثي جرائم نهب واستيلاء على الأموال العامة والخاصة

الحكومة تستهدف مليون فدان.. «الري الحديث».. يرفع الإنتاجية ويرشد المياه

الحكومة تستهدف مليون فدان.. «الري الحديث».. يرفع الإنتاجية ويرشد المياه

مدبولي: الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية

مدبولي: الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية