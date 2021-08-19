أخبار عاجلة

صحة النواب: «دلتا» جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات تلقيح المواطنين ضرورة -
يبعث قبلات ويقلد العواطف البشرية.. ما قصة الروبوت «روبو سي»؟ -
التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز -
محافظ كفر الشيخ يتابع تلقي العاملين بالديوان العام لقاح كورونا -
تستمر أيامًا.. وكيل الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمالديف -
صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030 -
أمانة الرياض تعلن أسماء مجتازي المقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية -
المشاهد الأولى .. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل -
مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة الفترة المقبلة -
قرار «حلف اليمين» يشعل غضب المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجزائر: سنعيد تقييم علاقتنا بالمغرب ونكثف مراقبة الحدود بعد "أعمال عدائية"

Print
الجزائر: سنعيد تقييم علاقتنا بالمغرب ونكثف مراقبة الحدود بعد "أعمال عدائية" الجزائر: سنعيد تقييم علاقتنا بالمغرب ونكثف مراقبة الحدود بعد "أعمال عدائية"
عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الجزائري برئاسة الرئيس "تبون"

الجزائر: سنعيد تقييم علاقتنا بالمغرب ونكثف مراقبة الحدود بعد

أعلنت الجزائر، الأربعاء، أنها ستعيد تقييم علاقاتها مع المغرب بعد ما وصفته بـ "أعمال عدائية"، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون لبحث ما وصفته الرئاسة بالأوضاع العدائية المتواصلة من المغرب حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :"ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء 18 أغسطس2021 ، اجتماعًا استثنائيًا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر".

وبعد "تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، ولا سيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أسدى الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و(رشاد) في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعين".

وفي السياق ذاته، قال البيان إن "قرر المجلس الأعلى للأمن، زيادة على التكفل بالمصابين، تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريًا، ولاسيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخصوصًا المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".

وفي ختام الاجتماع، "كلف رئيس الجمهورية الجيش الوطني الشعبي باقتناء ست (06) طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق، مشددًا على قدسية الوحدة الوطنية ومجددًا بالمناسبة تقديره للهبة التضامنية للشعب الجزائري وشكره لكل الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وقطاع الصحة والمواطنين المتطوعين على المجهودات الكبيرة المتواصلة لإخماد الحرائق".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تستمر أيامًا.. وكيل الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمالديف

تستمر أيامًا.. وكيل الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمالديف

صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030

صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030

أمانة الرياض تعلن أسماء مجتازي المقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية

أمانة الرياض تعلن أسماء مجتازي المقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية

"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض

"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض