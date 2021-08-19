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رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

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رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

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وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة.

وقال شوقي في رسالته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إن التظلمات على نتائج الامتحانات كانت دائما وتاريخيا تختص بالتحقق من نسبة ورقة الاجابة لصاحبها + التأكد من تصحيح كل الاسئلة + التأكد من الرصد الصحيح للدرجات ولكنها لا تتدخل في تقدير الدرجات وهذا ما يتم كل عام».

وأضاف :تقدير الدرجات هو شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه، وبالتالي فإن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات الكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني ايضا للتيسير على الطلاب.

وتابع : «السؤال عن نماذج الاجابة في هذا السياق مرتبط بتقدير الدرجات وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط ولذلك لن ننشر هذه النماذج الآن لانها ليست مجالا للتظلم كما كان الحال دائما».

وسوف تنشر الوزارة نماذج الاجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد.

المصرى اليوم

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