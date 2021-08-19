"سبق" ترصد إقبال الطلاب والطالبات "فئة 12- 18" على مركز اللقاحات بمكة المكرمة

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ما بين مشاعر الاستعدادات التي أخمدتها "كورونا" وحماس عودتهم بعد انحسار الوباء

ما بين مشاعر الاستعدادات التي أخمدتها ظروف كورونا، وعطلت وجودهم في مدارسهم بداية كل عام، وحماس عودتهم إليها بعد انحسار هذا الوباء، رصدت "سبق" وجود الطلاب في مراكز اللقاحات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، الذين عبّروا عن مشاعرهم المختلطة بالفرح، وحماسهم للعودة إلى مقاعدهم الدراسية التي حُرموا منها طوال عام ونصف العام.

وشهد مركز اللقاحات بمقر جامعة أم القرى (العابدية)، الذي تشرف عليه الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، إقبالاً كبيرًا من قِبل الطلاب والطالبات لتلقي جرعات لقاح كوفيد-١٩ استعدادًا لعودتهم للدراسة.

ورصدت عدسة "سبق" من خلال جولة ميدانية مصورة الإقبال المتسارع من قِبل الطلاب والطالبات من داخل مركز اللقاحات بجامعة أم القرى بالعابدية أثناء تلقيهم تطعيمات كورونا بمرافقة أولياء الأمور في مشهد يسوده التفاؤل للعودة الآمنة بعد عام ونصف العام من تعليق الدراسة. كما رصدت عدسة سبق مشاعر الطلاب من عمر 12 - 18 الذين تحدثوا لـ"سبق" أثناء أخذ الجرعة مشيرين إلى أن أخذ اللقاح أول خطوة للعودة لمقاعد الدراسة "وسنكون -بإذن الله- في أمان". مشيدين بالتنظيم من قِبل الكادر الطبي والتنظيمي بصحة مكة المكرمة، وداعين زملاءهم الطلاب إلى الإسراع بأخذ لقاح كورونا، وقالوا لهم: "اشتقنا لكم، نريدكم معنا".

من جانبه، قال حمد بن فيحان العتيبي، المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، إن صحة مكة المكرمة أخذت في الحسبان زيادة أعداد طالبي اللقاح من فئة الطلاب من 12- 18، وقامت بدعم مراكز تطعيمات كورونا بالكوادر الطبية في 13 مركزًا، كما خصصت الصحة في مكة مسارات مخصصة للطلاب والطالبات، وأولوية لحجز المواعيد عبر منصة صحتي الإلكترونية. مبينًا أن الطاقة الاستيعابية للمركز تكفي لأكثر من 5000 شخص من خلال 62 مركز استقبال عبر 6 مسارات، بطاقة استيعابية تصل إلى 4 آلاف شخص. مشيرًا إلى أن الخطة التشغيلية للمركز ستُضاعَف خلال الأسبوع الجاري، وموضحًا أن هناك تنسيقًا مشتركًا مع تعليم مكة المكرمة.

وقد دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات (12-18 عامًا) للمسارعة إلى حجز موعد لأخذ جرعتَي لقاح (كورونا) قبل بداية العودة حضوريًّا للعام الدراسي المقبل؛ وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس ومتحوراته سريعة الانتشار. مشيرة إلى توافُر المواعيد في مراكز اللقاح كافة.

وأضافت بأنه استمرارًا للشراكة والتكامل مع وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ووزارة الصحة، وهيئة الحكومة الرقمية، تم إطلاق (أولوية حجز موعد) عبر تطبيق (توكلنا)، التي تتيح للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم اختيار تاريخ الموعد، وفترة الموعد المناسبة لهم، حتى وإن لم تكن متاحة؛ إذ يتم تحديد الموقع الأقرب بناء على المواعيد المتوافرة لدى وزارة الصحة، وذلك للفئة العمرية من 12-18 عامًا، بما يمنح أولوية للفئات المستهدفة في الحصول على لقاح (كورونا) قبل عودة الدراسة حضوريًّا في 29 أغسطس الجاري.