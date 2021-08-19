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وزير التعليم يعلن موعد تفعيل الرابط الإلكتروني لطلبات إعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة

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وزير التعليم يعلن موعد تفعيل الرابط الإلكتروني لطلبات إعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة وزير التعليم يعلن موعد تفعيل الرابط الإلكتروني لطلبات إعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة

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قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستقوم بنشر رابط الكتروني عصر يوم السبت الموافق ٢١ اغسطس لقبول طلبات إعادة فحص اوراق الاجابة للثانوية العامة ويستمر قبول الطلبات لمدة اسبوع ويتم ارسال نتائج الفحص حتى ١٣ سبتمبر القادم.

وأضاف أن الرابط الإلكتروني لطلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا.

وتابع وزير التعليم :"سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها اليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة الكترونية من ورقة اجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح".

وسوف نتقبل طلبات اعادة الفحص مجانا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.

المصرى اليوم

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