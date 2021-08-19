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يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد ابنته «جنى» ( صور )

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احتفل الفنان يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء بعيد ميلاد ابنتهما «جنى» .

وحرص يوسف الشريف وزوجته على تهنئة جنى بعيد ميلادها عبر حساباتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وهنأ «الشريف»، ابنته بعيد ميلادها عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «كل سنة وأنتِ طيبة يا جنى يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكي أنتِ ومامتك وأخواتك».

يوسف الشريف وأسرته

فيما كتبت إنجي علاء لابنتها، عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلة: «كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى جنى، ربنا يحفظك حبيبتي ويحميكي أنتي وأخواتك وأشوفك أحسن بنت في الدنيا وربنا يقدرني وأكمل المشوار».

وتابعت: «لا توجد كلمات كافية لوصف مشاعري تجاهك، أحبك جدا، أسعد أعياد الميلاد لابنتي الحبيبة».

إنجي علاء وأسرته
إنجي علاء و ابنتها
يوسف الشريف وأسرته

المصرى اليوم

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