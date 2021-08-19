أخبار عاجلة

جدة : عمالة تدير مسلخ دواجن في منزل شعبي -
أهالي قرية طفل المحلة يرقصون على الطبل والمزمار في احتفالات هستيرية -
أبوظبي تحدث «القائمة الخضراء» للمسافرين إليها -
عقد ندوة لعرض مستجدات البرتوكول الجديد للتعامل مع حالات فيروس كورونا بكفر الشيخ -
«الأوقاف»: 5 مليارات جنيه موارد ذاتية في 3 سنوات و360 مليونًا في صكوك الأضاحي -
تعرف على قواعد التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامه في القليوبية -
علامة فارقة في استراتيجية أوروبا.. 70% من البالغين تلقوا جرعات كاملة ضد كورونا -
السيناريست زينب عزيز رئيسآ للمركز القومي للسينما -
اليوم.. بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة.. تعرف على المراحل وموعد وإعلان النتائج -
وزير الأوقاف يشارك في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

قناة تكشف حقيقة عودة النقاز ورحيل المثلوثي

Print
قناة الزمالك تكشف حقيقة عودة النقاز ورحيل المثلوثي قناة تكشف حقيقة عودة النقاز ورحيل المثلوثي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الاعلامي خالد الغندور، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ، أبدى تمسكه بخدمات الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي.

وأشار الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن كارتيرون يرفض رحيل المثلوثي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مؤخرًا.

وواصل:«لا صحة للأنباء المتداولة حول عودة حمدي النقاز لاعب الفريق السابق للزمالك مرة أخرى بعد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي».

وأنهى الغندور تصريحاته مشيراً إلى أن كارتيرون سيحدد موقف المعارين عقب نهاية الموسم الجاري والنية تتحه لعودة أكثر من لاعب منهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يعلن عودة 5 لاعبين لقائمة الفريق في الموسم الجديد

الزمالك يعلن عودة 5 لاعبين لقائمة الفريق في الموسم الجديد

فاروق جعفر: التعاقد مع عبدالله السعيد يسبب مشاكل في الزمالك.. وهذا مصير جنش

فاروق جعفر: التعاقد مع عبدالله السعيد يسبب مشاكل في الزمالك.. وهذا مصير جنش

وكيل كارتيرون: المدرب الفرنسي رفض جميع العروض.. وأوباما مستمر مع الزمالك

وكيل كارتيرون: المدرب الفرنسي رفض جميع العروض.. وأوباما مستمر مع الزمالك

رئيس نادي الزمالك: حق شيكابالا مش هيضيع

رئيس نادي الزمالك: حق شيكابالا مش هيضيع