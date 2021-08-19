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قال الاعلامي خالد الغندور، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أبدى تمسكه بخدمات الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي.

وأشار الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن كارتيرون يرفض رحيل المثلوثي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مؤخرًا.

وواصل:«لا صحة للأنباء المتداولة حول عودة حمدي النقاز لاعب الفريق السابق للزمالك مرة أخرى بعد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي».

وأنهى الغندور تصريحاته مشيراً إلى أن كارتيرون سيحدد موقف المعارين عقب نهاية الموسم الجاري والنية تتحه لعودة أكثر من لاعب منهم.