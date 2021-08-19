بامبو ينضم لقائمة «سوبر هاتريك» في تاريخ الدوري ..سيناريو غائب منذ 17 عامًا

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نجح كريم بامبو، نجم فريق النادي البنك الأهلي من تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك» في مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، التي أقيمت مساء الأربعاء، بمنافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز البنك الأهلي على مصر المقاصة بنتيجة 5/2، حيث تكفل بامبو بتسجيل رباعية لفريقه.

ويُعتبر بامبو هو أول لاعب في الدوري المصري يسجل «سوبر هاتريك» منذ 17 عامًا.

وكان أسامة حسني نجم الأهلي السابق هو اّخر من أحرز «سوبر هاتريك» وذلك بزيارة شباك الكروم بـ 5 أهداف في سداسية حمراء بالدور الثاني لموسم 2003-2004.

ويعتبر نجم الترسانة والهداف التاريخي للدوري المصري حسن الشاذلي، هو صاحب أكبر عدد من «الهاتريك» في تاريخ المسابقة، إذ نجح مهاجم الشواكيش الأسطوري في تدوين 10 ثلاثيات خلال رحلته بالمسابقة، منهم 3 «هاتريك» في موسم واحد هو1964-1965، و3 «هاتريك» اّخرين في موسم 1974-1975.

وعلى الرغم من الأرقام القياسية للشاذلي على مستوى التهديف في الدوري المصري، إلا أن السيد عطية «توتو» نجم الأهلي كان له السبق والأفضلية في «السوبر هاتريك» بتسجيل 4 أهداف خلال 3 مباريات، برفقة نجم الترسانة حمدي عبدالفتاح أيضاً، الذي سسجل السوبر هاتريك 3

مرات، بينما اكتفى الشاذلي بإحراز «السوبر هاتريك» في مناسبتين فقط، وكان «توتو» هو صاحب أول سوبر هاتريك عبر تاريخ الدوري في شباك الأوليمبي موسم 1949-1950.

أما عن صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف في مباراة واحدة، فلازال مسجلاً بإسم مايسترو الأهلي صالح سليم صاحب الأهداف السبعة في مواجهة الاسماعيلي موسم 1957-1958.

ولم يصل أحد عبر تاريخ الدوري المصري للرقم الصامد الخاص بأكثر عدد من الأهداف يسجله لاعب في موسم واحد، والمحفور بإسم حسن الشاذلي صاحب الـ 34 هدفاً في موسم 1974-1975.