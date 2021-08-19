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عضو مجلس إدارة الأهلي ساخرًا من حكام الكرة المصرية :«ساقطين في ثانوية عامة»

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عضو مجلس إدارة الأهلي ساخرًا من حكام الكرة المصرية :«ساقطين في ثانوية عامة» عضو مجلس إدارة الأهلي ساخرًا من حكام الكرة المصرية :«ساقطين في ثانوية عامة»

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سخر محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من منشور اتحاد الكرة المصري، والذي جاء فيه :«في ظل الاحترام الذي يلقاه التحكيم المصري، أربعة أطقم تحكيم في البطولات العربية والأفريقية في أسبوع واحد».

وقام سراج الدين بإعادة نشر تغريدة اتحاد الكرة المصري عبر حسابه بتويتر وعلق:«لما تفهم أهلك أن كليات القمة بتطاردك بس أنت أصلاً ساقط في ثانوية عامة».

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد شن هجومًا حادًا على التحكيم في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عقب التعادل مع طلائع الجيش وتقلص حظوظ الفريق في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز في الموسم الجاري.

المصرى اليوم

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