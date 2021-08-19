★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل نادي الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 31 بمواجهات أمس الأربعاء والتي شهدت إثارة كبيرة وأهداف مثيرة.

ونجح الانتاج الحربي في التفوق على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما تفوق البنك الأهلي على مصر المقاصة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء شهد تسجيل كريم بامبو 4 أهداف (سوبر هاتريك).

وأصبح ترتيب الدوري المصري كالتالي:

الزمالك 73 الأهلي 69 المصري 49 سموحة 47 بيراميدز 46 الاتحاد 43 إنبي 42 الطلائع 39 سيراميكا 38 الجونة 37