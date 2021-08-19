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ترتيب الدوري المصري .. يتصدر واشتعال صراع الهبوط

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ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر واشتعال صراع الهبوط ترتيب الدوري المصري .. يتصدر واشتعال صراع الهبوط

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واصل نادي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 31 بمواجهات أمس الأربعاء والتي شهدت إثارة كبيرة وأهداف مثيرة.

ونجح الانتاج الحربي في التفوق على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما تفوق البنك الأهلي على المقاصة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء شهد تسجيل كريم بامبو 4 أهداف (سوبر هاتريك).

وأصبح ترتيب الدوري المصري كالتالي:

الزمالك 73
الأهلي 69
المصري 49
سموحة 47
بيراميدز 46
الاتحاد 43
إنبي 42
الطلائع 39
سيراميكا 38
الجونة 37
المقاصة 37
المقاولون 35
الإسماعيلي 34
المحلة 34
البنك 32
أسوان 27
الإنتاج 26
دجلة 25

المصرى اليوم

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