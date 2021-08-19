الأم والأخ والخال وراء مقتل «فتاة أطفيح».. التحريات :قتلتها واستغاثت بالجيران لإنقاذها

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اتفقت أم مع نجلها وشقيقها على قتل ابنتها بسبب شكها في سلوكها بمنطقة أطفيح في الجيزة، تم القبض عليهم، وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن نسبت لهم ارتكاب جريمة القتل العمد.

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليها، للتأكيد من سبب الوفاة، كما صرحت بدفنها، وطالبت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الحادث، وقالت التحريات إن المتهمين اتفقوا على قتل المجني عليها التي تبلغ من العمر 23 سنة، بسبب الشك في سلوكها أثناء نومها خنقوها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضافت التحريات، أن الأم المتهمة بعد تنفيذ جريمتها بالاتفاق مع شقيقها ونجلها أستغاثة بالجيران بحجة انقاذ ابنتها من الموت وقالت لهم أن ابنتها أثناء قيامها بأعمال تنظيف المنزل تعرضت للصعق من مصدر كهربائي، وتوجه شقيق المجني عليها إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة شقيقته بعد أن اكد له أنها تعرضت لصعق من الكهرباء وتوفيت بشكل طبيعي.

جثة شاب بارمنت غرب الأقصر - صورة أرشيفية

وذكرت التحريات، أن مفتش الصحة بعد الكشف الظاهري على الجثة اشتبه في طريقة وفاتها، ورفض استخراج تصريح بدفنها، وتقدم ببلاغ بمركز شرطة أطفيح ضدة أفراد أسرة المجني عليها.

انتقل ضباط قسم أطفيح إلى مكان البلاغ، وبعد الاستماع إلى أقوال مفتش الصحة، تم مناقشة الأم التي تمسكت بأقوالها أن ابنتها توفت بالكهرباء، كما استمعت إلى أقوال باقي المتهمين وتضاربت أقوالهما مع الأم، في نهاية التحقيقات اعترفوا بقتلها بسبب الشك في سلوكها.