محمد عبد الجليل ردًا على اتهام المقاصة بالتفويت: كلام «سفهاء»

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أكد محمد عبدالجليل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، أنه يواجه ظروف صعبة بسبب الغيابات العديدة التي تطارد الفريق.

وكان مصر المقاصة تعرض للخسارة أمام البنك الأهلي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة ال31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية :«بعض اللاعبين انتهت عقودهم مثل خالد أوتشو ومودي وآخرين تقدموا بشكوى ضد النادي بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم.

وتابع :«اعتمد على بعض الناشئين وسياستنا هي بناء فريق للموسم الجديد»، وبعض اللاعبين الذين أدفع بهم كانوا غائبين منذ بداية الموسم للإصابة أو للأمور الفنية«.

وواصل :«انا أتحمل نتيجة الخسارة من البنك الأهلي«، مضيفا :»قررت توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد الخسارة من البنك الأهلي».



وعن الاتهامات التي تعرض لها فريقه بشأن تفويت المباريات، قال :«ده كلام سفهاء وغير مقبول على الإطلاق والذي يوجه لنا تلك الاتهامات فريقه لا يفوز من الأساس»، مضيفا :«احنا بنعافر وبنواجه ظروف صعبة وبنعمل اللي علينا».