الأهلي ضد الحزم في الدوري السعودي .. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل

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يلعب الأهلي ضد الحزم في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) في لقاء تعويض تعثر الجولة الأولى حصل كل منهما على نقطة واحدة.

وتقام مباراة الأهلي والحزم غداً الثلاثاء على ملعب نادي الحزم عند الساعة السادسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، وسيتم نقله عبر شاشة قناة sscc sports 5 بصوت المعلق عبدالله الحربي.

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ويأمل رفاق المدرب بيسنيك هاسي في تحقيق الفوز والتقدم في مركز ترتيب بطولة الدوري السعودي تجنياً لإهدار مزيد من النقاط وهو ما سيؤثر على مسيرة الفريق وقدرته على المنافسة والتواجد ضمن الكبار.

في المقابل يسعى المدرب هيلدر كريستوفا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التفوق على ضيفه والوصول إلى النقطة رقم 4 بعد التعادل في لقاء الجولة الأولى.

تشكيل الأهلي أمام الحزم اليوم في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألباني مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: هاني الصبياني- دانكلير- معتز هوساوي- عبدالله حسون.

خط الوسط: نوح الموسى- فيليب براداريتش- سلمان المؤشر.

خط الهجوم: باولينيو- عبدالرحمن غريب- عمر السومة.

تردد قناة sscc على قمر النايل سات .. الناقلة للدوري السعودي

ويمكن مشاهدة مباريات الدوري السعودي وفي مقدمتها الأهلي ضد الحزم في المنطقة العربية والشرق الأوسط من خلال استقبال قناة sscc على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي: