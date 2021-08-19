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السلمي: مكافأة بطل الأندية العربية لم تتغير.. ولا توجد أشواط إضافية في النهائي

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السلمي: مكافأة بطل الأندية العربية لم تتغير.. ولا توجد أشواط إضافية في النهائي السلمي: مكافأة بطل الأندية العربية لم تتغير.. ولا توجد أشواط إضافية في النهائي

السلمي: مكافأة بطل الأندية العربية لم تتغير.. ولا توجد أشواط إضافية في النهائي

أكد رجاءالله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، أنه لم يجر أي تغيير على الجائزة المالية للفائز بكأس البطولة، وأن المبلغ المالي المرصود لم يتغير، والذي يبلغ 6 ملايين دولار للبطل، بينما سيحصل الوصيف على 2 مليون ونصف المليون دولار.

وقال السلمي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: هذا أول نهائي سيقام وسط ظروف جائحة ، ولن يكون هناك حضور جماهيري بسبب الوباء، ستكون هناك إجراءات متبعة في النهائي والتتويج.

وأضاف: لا توجد أوقات إضافية في المباراة النهائية، ووجهت الدعوات لكل رؤساء الاتحاد الوطنية العربية والاتحاد القارية لحضور النهائي.

وبخصوص الجوائز المالية، أوضح: سيحصل البطل على 6 ملايين دولار مقابل 2 مليون ونصف المليون دولار لصاحب المركز الثاني، والأخبار التي تحدثت عن تخفيض المكافأة المالية غير صحيحة.

وكشف الأمين العام الاتحاد العربي لكرة القدم أن هناك مقترحات منها إقامة النسخة المقبلة من البطولة العربية بنظام التجمع أو بنظامها الحالي، ويوم السبت سيجتمع الاتحاد العربي ويناقش التصور للبطولة المقبلة، وسيحسم الأمر.

وسيقابل الاتحاد، في المباراة النهائية للبطولة العربية بالرجاء المغربي، يوم السبت، بالعاصمة المغربية الرباط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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