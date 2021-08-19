واشنطن: أي هجوم على القوات الأمريكية بأفغانستان سيقابل برد فوري

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"أوستن" قال إن بلاده ستبقي على خطوط الاتصال مفتوحة مع طالبان

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، إن واشنطن ستبقي على خطوط الاتصال مفتوحة مع طالبان، فيما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، أن أي هجوم على القوات الأمريكية سيقابل برد فوري، ودون تردد، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بشأن أفغانستان أن بلاده لديها التزام أخلاقي لمساعدة الأفغان الذين خدموا معها، لافتًا إلى أن 4500 جندي أمريكي وصلوا كابل للمساعدة في الإجلاء، وأن الإدارة الأمريكية تبذل الجهود لإجلاء الأمريكيين والأفغان الذين عملوا معها، مثمنًا دور قائد القيادة الوسطى على جهوده في أفغانستان.

ومن جهة أخرى قال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية، إن مهمة هيئته هي الحفاظ على الأمن في مطار كابل، وإن الوضع في أفغانستان ما يزال خطيرًا.

وهدد رئيس الأركان الأمريكي بأن بلاده ستقوم بعمل عسكري حاسم إذا تدخلت طالبان بعمليات الإجلاء، مشيرًا إلى أن الاستخبارات قدمت العديد من السيناريوهات بشأن أفغانستان، وأن هناك قوات برية تتولى تأمين السفارة الأمريكية في كابل، وأن القوات الجوية على استعداد للتدخل بأفغانستان، مؤكدًا أن قاذفات بي 52 ومقاتلات إف 16 جاهزة للتدخل.

وأفصح مارك ميلي أن التوقعات بالانهيار في أفغانستان كانت تتحدث عن أشهر أو سنوات.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض بدوره إن وزير الدفاع، لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي قدما إفادة للرئيس جو بايدن في البيت الأبيض حول الوضع في أفغانستان، الأربعاء.

وقال مسؤول في مقر الرئاسة الأمريكية إن بايدن ومسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض بحثوا الأربعاء تسريع عمليات إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان وتوفير ممر آمن إلى مطار كابل.

وأضاف المسؤول أن بايدن، ونائبة الرئيس كاملا هاريس، ناقشا كذلك الجهود المبذولة لرصد التهديدات الإرهابية المحتملة في أفغانستان.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق الأربعاء، إن سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين والأفغان ممن وصفهم بـ"المعرضين للخطر" يمثّل أولوية قصوى بالنسبة لواشنطن.

وأضاف بلينكن في تغريدة عبر "تويتر" أنه بحث الليلة الماضية إلى نظيره الكندي مارك جارنو "الجهود المتواصلة" للبلدين في أفغانستان.

ويأتي هذا بينما قال "البنتاغون" إن "المئات من العسكريين سيصلون إلى أفغانستان"، معتبرًا أن "الوضع ما زال متحركًا في أفغانستان"، مؤكدًا أن "عدد الجنود الأمريكيين الآن على الأرض هو 4500".

وأوضح المصدر أن القوات التي ستصل إلى كابل "كانت موجودة في منطقة عمليات القيادة المركزية".

وشدد على أن "عملية الإجلاء مستمرة والمطار مؤمّن والطائرات العسكرية والمدنية تنطلق من المطار"، مضيفًا أنه "تم إجلاء 2000 شخص أمس والعمليات مستمرة". وكشف أن "18 طائرة نقل عسكرية نقلت 2000 شخص من كابل. وخلال الساعات الـ24 المقبلة العمليات تستمر بالوتيرة ذاتها".