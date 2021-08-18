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«تأثير الطحالب الضارة على البيئة البحرية».. ورشة عمل بـ«القومي لعلوم البحار» بالإسكندرية

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«تأثير الطحالب الضارة على البيئة البحرية».. ورشة عمل بـ«القومي لعلوم البحار» بالإسكندرية «تأثير الطحالب الضارة على البيئة البحرية».. ورشة عمل بـ«القومي لعلوم البحار» بالإسكندرية

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تنظم شعبة البيئة البحرية ولجنة IOC، بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، تحت رعاية الدكتور عمرو زكريا حموده، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ورشة عمل تحت عنوان «تأثير ازدهار الطحالب الضارة على البيئة البحرية» سبتمبر المقبل.

ويشارك في الورشة عدد من الخبراء المصريين والاجانب، حيث يشمل الحضور الدكتور جاكوب لارسين أستاذ مساعد في مركز الطحالب الضارة بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك، والدكتور وجدى لبيب جرجس استاذ علم الطحالب بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، الدكتورة باتريسيا نييرا باحث في علوم البحار والمسؤول العلمى والثقافى عن مشروع بريموت في المعهد البحرى أورا ومور بايرلندا والدكتورة سامية ميخائيل أستاذ النباتات المائية بالمعهد القومى لعلوم البحار.

وتبدأ الفاعليات بالتسجيل من التاسعة والنصف صباحا بقاعة حسين فوزي بالمبنى الملحق بفرع المعهد بالاسكندرية، كما يمكن الحضور عبر الانترنت (Zoom webinar)، ويحصل جميع المشاركين على شهادة حضور.

المصرى اليوم

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