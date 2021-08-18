«الداخلية» تشن حملات «اعادة الانضباط» لضبط المتاجرين ب«السلاح والمخدرات» ..( التفاصيل )

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (195) قطعة سلاح نارى، (247) قضية مخدرات وتنفيذ (82967) حكم قضائى متنوع في حملات «اعادة الانضباط» في كل محافظات الجمهورية .

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاربعاء: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 195 قطعة سلاح نارى، مع 157 متهما».

وأضافت: «كما تم تنفيذ (82967) حكم قضائى متنوع، وضبط 3 متهمين إرتكبوا (9) حوادث متنوعة، وضبط (247) قضية مخدرات، بإجمالى عدد (263) متهما، وضبطت 41 متهما هارب و25 متهما من القائمين على اعمال البلطجة، وضبط (322) دراجة نارية مخالفة، وضبط (23541) مخالفة مرورية متنوعة».

وتابعت: «تم فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية»