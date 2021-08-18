غدًا.. غلق باب التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بـ6 كليات بجامعة المنيا

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أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، غلق باب التقدم اختبارات القدرات للطلاب الجدد، غدا الخميس، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.egypt.gov على شبكه الانترنت.

وأكد توفير 3 معامل للحاسب الآلي لتقديم خدمات القدرات للطلاب وذلك يومياً خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية التربية الرياضية، ودار العلوم داخل الحرم الجامعي، كما خصصت الجامعة قاعات انتظار لائقة بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات، توفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين.

وتواصل 6 كليات بجامعة المنيا هي (الفنون الجميلة «فنون، وعمارة»، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض)، لليوم الثاني عشر على التوالي، اختبارات القدرات للطلاب الجدد، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وسط إجراءات احترازية ووقائية، للحفاظاً على سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات .