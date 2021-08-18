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عبد الله عاشور ينتهي من تسجيل «أهى طلت»

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عبد الله عاشور ينتهي من تسجيل «أهى طلت» عبد الله عاشور ينتهي من تسجيل «أهى طلت»

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يستعد الفنان عبدالله عاشور لطرح أغنيته الجديدة «أهى طلت» وهي أغنية رومانسية تناسب موسم الصيف.

الأغنية من كلمات وألحان عبدالله عاشور وتوزيع المؤلف الموسيقى «محمد نوارة» وتسجيل مهندس الصوت الكبير محمد إسماعيل.

يذكر أن المطرب عبدالله عاشور طرح من خلال قناته الرسمية على يوتيوب أغنية «محلوة»، وأهداها للتليفزيون والإذاعة المصرية لتذاع لأول مرة تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ68 لثورة يوليو المجيدة.

وقدم عاشور تجربة دويتو مع الفنانة حنان ماضى تحمل اسم «جبر القلوب» وهي أغنية تدعو إلى جبر الخواطر، وتبرز أهميته في حياتنا، الأغنية من كلمات عبدالله عاشور، وألحان الملحن والموسيقى أحمد عاصم وتوزيع موسيقى من الموزع الشهير محمد شفيق وهندسة صوتية لمهندس الصوت الشهير خالد رؤوف.

المصرى اليوم

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