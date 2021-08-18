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المواجهة والتجوال.. «حلم المسرح» ينطلق في قرى من جديد

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المواجهة والتجوال.. «حلم المسرح» ينطلق في قرى مصر من جديد المواجهة والتجوال.. «حلم المسرح» ينطلق في قرى من جديد

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أكد المخرج إسماعيل مختار- رئيس البيت الفني للمسرح بدء انطلاق عروض البيت الفني المسرح من جديد لتجوب قرى ونجوعها بـ ٢٠ محافظة برعاية د. ايناس عبدالدايم وزير الثقافة.

وقال مختار أن مشروع التجوال والمواجهة يقدم في انطلاقته الثانية هذا العام ١٥ عرضا تمثل جميع فرق بيت المسرح يتم عرضها بـ ٢٠٠ قرية مصرية، اضافة إلى المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، حيث يقدم البيت الفني للمسرح ١٤٥ ليلة عرض في القرى ضمن المبادرة، وذلك خلال أغسطس الجاري وحتى منتصف شهر يناير المقبل، بالتعاون مع وزارات الداخلية ووالشباب والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدني.

وقال الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال أن الفرقة تنظم الانطلاقة الثانية لجولة عروض البيت الفني للمسرح، والتي تضاعف فيها عدد العروض والقرى المقدم فيها العروض، ليصل إجمالي ليالي العرض إلى ٣٢٥ ليلة عرض، وهو ٣ أضعاف عدد ليالي العرض في الانطلاقة الاولى والتي كانت في الفترة من فبراير إلى يونيو من العام الجاري.

يذكر أن الانطلاقة الثانية من المواجهة والتجوال تبدأ بعرض «ولاد البلد» من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح بمحافظة البحيرة بقرى كفر الدوار، وذلك حتى ٢٥ أغسطس الجاري، وعرض «محطة مصر» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس ويستمر حتى ٢٠ من شهر أغسطس الجاري بمحافظة الشرقية، وعرض «ذهب الليل» من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية والذي قُدم هذا الاسبوع بمحافظة البحيرة .

المصرى اليوم

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