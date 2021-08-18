أخبار عاجلة

أمانة جدة تغلق 33 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
بعد المقطع المتداول.. مغردون يشيدون بتنظيم عملية غسيل الكعبة -
"خالد للعيون" يجري عمليتين بأحدث الطرق العالمية لمريضين يعانيان ضعفاً بصرياً شديداً -
بدء إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي -
ثورة فى الأهلى بعد ضياع بطولة الدورى .. اعرف ايه اللي بيحصل!! -
الرغيف بجنيه ونص.. شاهد طريقة عمل العيش الصاج بدون خميرة "العيش السورى" -
مباشر من أمام نادي الزمالك بعد التتويج.. قرارات عاجلة من الإدارة للاعبين -
«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو) -
«القباج» تسلم صيادي البرلس بدل صيد وشباك وتشكل لجنه لحل مشاكل «تكافل وكرامة» -
ورش كاريكاتير وفوتوشوب بثقافة أسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

ما ردة فعل روسيا على حكم طالبان في أفغانستان؟

Print
مواضيع متعلقة
نمو "مدينة الخيام" بقاعدة رامشتاين بألمانيا بسبب بطء إجراءات نقل اللاجئين الأفغان

نمو "مدينة الخيام" بقاعدة رامشتاين بألمانيا بسبب بطء إجراءات نقل اللاجئين الأفغان

متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟

متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟

#بوستر.. أفلام "كسرت الدنيا" ولكن هل غيرت في حياتنا شيئا؟

#بوستر.. أفلام "كسرت الدنيا" ولكن هل غيرت في حياتنا شيئا؟

مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار

مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار