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أمانة جدة تغلق 33 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:32 مساءً
بعد المقطع المتداول.. مغردون يشيدون بتنظيم عملية غسيل الكعبة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:32 مساءً
"خالد للعيون" يجري عمليتين بأحدث الطرق العالمية لمريضين يعانيان ضعفاً بصرياً شديداً
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:32 مساءً
بدء إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:32 مساءً
ثورة فى الأهلى بعد ضياع بطولة الدورى .. اعرف ايه اللي بيحصل!!
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:31 مساءً
الرغيف بجنيه ونص.. شاهد طريقة عمل العيش الصاج بدون خميرة "العيش السورى"
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:31 مساءً
مباشر من أمام نادي الزمالك بعد التتويج.. قرارات عاجلة من الإدارة للاعبين
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:31 مساءً
«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو)
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:25 مساءً
«القباج» تسلم صيادي البرلس بدل صيد وشباك وتشكل لجنه لحل مشاكل «تكافل وكرامة»
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:25 مساءً
ورش كاريكاتير وفوتوشوب بثقافة أسيوط
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
ما ردة فعل روسيا على حكم طالبان في أفغانستان؟
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 18 أغسطس 2021 11:39 صباحاً
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